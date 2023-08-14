Выяснилось, что исполнительницу даже приглашали выступать под Бахмутом. Однако она боится ехать на фронт. Все потому, что певица волнуется за своих детей. Если с ней что-то произойдет, она не знает "кому они будут нужны".

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Анастасия Приходько не выступает на фронте

Артистка отметила, что встречается с военными в разных городах Украины. К тому же ездит к ним в воинских частях. Однако ей страшно уезжать именно на фронт.

Сейчас не езжу. Встречаюсь с военными. Приглашали под Бахмут ехать, но честно могу сказать, я боюсь. Боюсь за детей. Кому они нужны будут, за это боюсь,

– сказала Анастасия.

Здесь следует отметить, что знаменитость является многодетной матерью. Ее самого старшего ребенка зовут Нана, девочке сейчас 13 лет. Кроме того, Приходько родила еще двух мальчиков. Среднего зовут – Гордей, ему на днях исполнилось 8 лет, а самого маленького – Лука. Малышу всего 2 годика.

Интервью с Анастасией Приходько: смотрите видео онлайн