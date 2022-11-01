Трохи гірше, ніж знущання: Анастасія Приходько заінтригувала заявою про конфлікт з Меладзе

Після перемоги на "Фабриці зірок 7" Анастасія Приходько підписала контракт з Костянтином Меладзе. Вони пропрацювали разом усього кілька років, але продюсера вона вважає "дуже тяжкою людиною". Між ними було щось, що довело її до панічних атак.

Минулого року Анастасія Приходько обмовилася, що з Костянтином Меладзе в неї своя історія, яка може стати черговим шоубізнесовим скандалом. Ділитися цим під час війни артистка не хоче, адже це її душевна травма, що викличе в людей жалість.

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Не можу я розповісти зараз. Я дуже не люблю, коли мене жаліють. Я знаю, що якщо почну про це говорити, ця тема дуже підніметься, а я не хочу цього. Я не готова знову так тривожити свою душу, бо це ж відбулося неодноразово. Це тривало цілий рік – від 2009 до 2010 року. Щоб не збрехати, вилазила я з цієї історії, напевно, років п'ять. Я от зараз кажу, а мене починає всередині теліпати,

– розповіла Анастасія Приходько.

Вона наголосила, що це "трохи гірше", ніж моральне знущання з боку Меладзе.

"Я не буду нічого коментувати, бо це як скриньку Пандори відкрити. Це такий біль був. Я розумію, звідки в мене панічні атаки. Це звідти все", – додала співачка.