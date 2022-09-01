Про конфлікт виконавиця розповіла на особистій сторінці у фейсбуці. Анастасія їхала в автомобілі на пасажирському сидінні, а водій "Бентлі" порушив правила дорожнього руху та ледь не створив аварійну ситуацію.

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Конфлікт Анастасії Приходько з військовим

Артистка вирішила розповісти про цю ситуацію в фейсбуці, щоб знайти порушника. Вона заявила, що дуже хоче знати його ім'я, бо так грубіянити може тільки він. Водій знайшовся, як виявилося, він є військовослужбовцем. Микола Олофінський розповів про ситуацію зі своєї точки зору, підкресливши, що аварійна ситуація була неможлива, адже обидва водії бачили один одного.

Водій "Лексуса", побачивши мою машину, почав сигналити, я відсигналив у відповідь. На найближчому світлофорі ми зупинилися поряд, я опустив скло і звернувся у дуже ввічливій формі до водія "Лексуса" (який теж опустив скло) із запитанням: "З якою метою ви сигналили?". У відповідь я отримав низку емоційних відповідей – хором від водія (чоловіка явно призовного віку) і чомусь жінки, яка перебувала на пасажирському сидінні,

– написав військовий.

Також військовий не очікував, що Анастасія так емоційно висловлюватиметься на його адресу і навіть шукатиме в мережі: "Здивований, що зараз в автора публікації є час займатися подібними речами, а не чимось кориснішим для перемоги. Більше коментувати чи обговорювати цю тему я не буду".

Приходько вирішила пояснити, чому написала цю публікацію. За її словами, не хотіла влаштовувати скандал, але дуже образив стиль розмови чоловіка. Він нібито виїжджав з пішохідної зони і подумав, що правила дорожнього руху не для нього: "Ми посигналили, щоб він в нас не в'їхав, на що людина почала сигналити у відповідь, почала рівнятися зі мною, першою почала розмову! Мені воно було не треба, а йому треба! А чому така реакція була в людини на попереджувальний сигнал, я не знаю".

Реакція мережі

У коментарях користувачі мережі висловлюють свої позиції щодо цієї ситуації. Є ті, хто підтримує Анастасію, однак є й ті, хто зазначає, що вона була неправа.