Минулого року Анастасія Приходько обмовилася, що з Костянтином Меладзе в неї своя історія, яка може стати черговим шоубізнесовим скандалом. Ділитися цим під час війни артистка не хоче, адже це її душевна травма, що викличе в людей жалість.

Читайте також Анастасія Приходько посварилася з українським військовим: чому виник конфлікт

Приходько заінтригувала заявою про конфлікт з Меладзе

Не можу я розповісти зараз. Я дуже не люблю, коли мене жаліють. Я знаю, що якщо почну про це говорити, ця тема дуже підніметься, а я не хочу цього. Я не готова знову так тривожити свою душу, бо це ж відбулося неодноразово. Це тривало цілий рік – від 2009 до 2010 року. Щоб не збрехати, вилазила я з цієї історії, напевно, років п'ять. Я от зараз кажу, а мене починає всередині теліпати,

– розповіла Анастасія Приходько.

Вона наголосила, що це "трохи гірше", ніж моральне знущання з боку Меладзе.

"Я не буду нічого коментувати, бо це як скриньку Пандори відкрити. Це такий біль був. Я розумію, звідки в мене панічні атаки. Це звідти все", – додала співачка.