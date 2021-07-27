Анастасія Приходько рідко публікує нові кадри, проте кожен з них завжди привертає увагу публіки. Влітку зірка позувала в басейні й продемонструвала фігуру в купальнику після пологів.

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Анастасія Приходько позувала в басейні

Сексуальна виконавиця вміє розбурхувати мережу та створювати активні обговорення навколо своєї особистості. Днями Анастасія поширила відео, де показала розкішні форми свого тіла.

Приходько одягнула білий купальник з прозорими вставками. Він складався з топу та трусиків з високою посадкою. Оскільки тіло артистки було мокрим після купання, то вбрання гарно підкреслило інтимні зони.

Волосся зірка забрала назад. На обличчя вона не носила косметику, а особливого шарму і блиску додавали сонячні промінчики, які падали на нього.

Анастасія звабливо позувала, а також продемонструвала численні татуювання на руках.