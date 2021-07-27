Анастасия Приходько редко публикует новые кадры, однако каждый из них всегда привлекает внимание публики. Летом звезда позировала в бассейне и продемонстрировала фигуру в купальнике после родов.

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Анастасия Приходько позировала в бассейне

Сексуальная исполнительница умеет будоражить сеть и создавать активные обсуждения вокруг своей личности. На днях Анастасия распространила видео, где показала роскошные формы своего тела.

Приходько надела белый купальник с прозрачными вставками. Он состоял из топа и трусиков с высокой посадкой. Поскольку тело артистки было мокрым после купания, то наряд хорошо подчеркнул интимные зоны.

Волосы звезда убрала назад. На лицо она не носила косметику, а особый шарм и блеск добавляли солнечные лучики, которые падали на нее.

Анастасия обольстительно позировала, а также продемонстрировала многочисленные татуировки на руках.