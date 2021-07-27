Анастасія Приходько запропонувала підписникам поспілкуватися. Вона зазначила, що можуть ставить будь-які питання, й пообіцяла бути чесною у відповідях.

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Анастасія Приходько про особисте

Артистка відповідала на декілька особистих запитань, що стосувалися дітей, життя з чоловіком, попередніх стосунків.

  • Приходько поділилася, що наразі не планує четверту дитину. Проте, якщо завагітніє, то прийме це й обов'язково народжуватиме.
  • Також артистка додала, що в майбутньому готова взяти малюка з дитячого будинку.
  • Її коханий був присутній на пологах і підтримував у цей важливий для обох час.
  • Анастасія не приховує, що закохувалася з першого погляду.
  • Проте вона ніколи не мала стосунків з одруженими чоловіками.
  • Співачка завжди була вірною своєму партнеру, а ось їй у попередніх стосунках зраджували.
  • Приходько розповіла й про шкідливі звички. Вона обожнює солодощі й не може без них навіть один день.
  • Також Анастасія зізналася, що ніколи не пробувала наркотики. Це для неї табу.