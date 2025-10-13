Дівчина родом із Радехова, що у Львівській області. З дитинства проявляла любов до музики й мріяла про виступи на сцені. Вже у 14 років почала знімати перші відео на ютуб, де розповідала та жартувала про львівські діалекти. Як Анастасія стала популярною та що відомо про її особисте життя, читайте далі в матеріалі на Showbiz 24.

Читайте також Переніс операцію та схуд на 65 кілограмів: де зараз і який має вигляд Володимир Жогло

Шлях до популярності

У 2018 році дівчина вступила до Львівського училища, де розвивала акторську майстерність. Продовжила навчання у Карпенка-Карого та перебралась жити до Києва. У 2019 році вона запустила власний канал у тіктоці, який сьогодні розвинувся до мільйонної аудиторії.

Цікаво, що блогерка навіть була учасницею співочого проєкту "Х-Фактор", однак до фіналу їй потрапити не вдалось.

Анастасія Марків на проєкті "Х-Фактор": дивіться відео онлайн

У 2021 році вийшов український фільм "Чому я живий?" режисера Віллена Новака, де Марків зіграла одну з головних ролей. Стрічку зняли за мотивами оповідання Євгена Митька "Тепер я турок, не козак".

"Чому я живий": дивіться онлайн трейлер фільму

У 2023 році дівчина випустила пісню "Справжні жінки", яка заполонила тікток.

MARKIV – "Справжні жінки": дивіться відео онлайн

Крім того, Настя разом зі своєю подругою Наталею Чабан записали пісню, яку присвятили скандалу з Остапчуком і Буше. На одному з шоу перший заявив, що для нього дівчина має бути поголеною всюди. В іншому випадку, він би не оцінив її на 10 з 10. А Богдан Буше додав, що дівчина просто "не може бути 10 з 10", якщо вона не поголена.

Від токсичних стосунків до виходу з депресії

В одному з інтерв'ю акторка розповіла, що її перші серйозні стосунки стали суцільною проблемою. Обранець Анастасії був затяти гравцем азартних ігор, який не просто використовував гроші дівчини, а ще й брав кредити на її ім'я.

Тоді їй було 19 років. Ситуація погіршилась, коли колектори почали вимагати гроші. Та дівчина все ж вийшла з цих стосунків, але через півтора року поринула у затяжну депресію.

Це не було просто лінню. Тіло вже сигналізувало різними симптомами. У мене була страшна нудота, мене треморило, я в той момент дуже поправилась, бо заїдала багато,

– пригадала блогерка.

Три місяці вона жила у батьків, де просто лежала і не працювала. Та робота з психотерапевтом і допомога подруги допомогли Марків поступово повернутись до повноцінного ритму життя.

Сьогодні дівчина перебуває у нових стосунках. Вона не розриває імені коханого, однак відомо, що чоловік старший на 6 років й працює юристом в IT-компанії.

Крім того, пара ще й заручилась, а вже зараз очікує на народження дитини. За словами блогерки, вони планували вагітність.

Ми з самого початку розмовляли багато про це. Ми розуміли, що хочемо сім'ю,

– поділилась дівчина.

Анастасія Марків розповіла як дізналась про вагітність: дивіться відео онлайн

Що планує Анастасія на майбутнє?

Очевидно, що у пріоритеті інфлюєнсерки зараз буде дитина. Вона планує розвивати свій блог, а також плекає мрію, що їй вдасться більше співати. Анастасія була б рада тому, якби у неї склалась кар'єра співачки. Варто додати, що блогерка займається волонтерством і активно підтримує ЗСУ.

Також читайте про Юлію Вербу, яка зараз перебуває у мандрівці Парижем.