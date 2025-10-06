Про це повідомляє Showbiz 24 з посиланням на інстаграм Анастасії. Вона опублікувала фотографію з тестом на вагітність, де видно дві смужки.
Я походу дуже горе-блогер. Ніяких інтриг, очікувань і "прогрівання" аудиторії. Дорогі друзі, довго тримала в таємниці, бо хотіла побути в цьому стані й в сім'ї. Питайте все, що цікавить, я відповім на всі питання окремо в наступних відео,
– написала Анастасія Марків.
Анастасія Марків вагітна / Фото з інстаграму блогерки
У новому випуску шоу "Слухаємо і не засуджуємо", яке вийшло на ютуб-каналі Okay Eva, Марків розповіла, що нещодавно заручилася з коханим. Вагітність пара планувала.
Ми з самого початку розмовляли багато про це. Ми розуміли, що хочемо сім'ю,
– поділилась блогерка.
Дівчина зізналась, що швидко завагітніла. Закохані були дуже раді, коли дізнались новину.
Перші тижні таке максимально окрилене відчуття. До того моменту, поки токсикоз не почався,
– додала Марків.
Новий випуск "Слухаємо і не засуджуємо" з Анастасією Марків: дивіться відео онлайн
Що відомо про Анастасію Марків?
Анастасія Марків веде блог в інстаграмі, який налічує понад 370 тисяч підписників. Вона також має акаунт у тіктоці з 2,6 мільйонами підписників.
Блогерці 24 роки. Анастасія знімає гумористичні відео та записує саркастичні пісні.
У 2021 році вийшов український фільм "Чому я живий?" режисера Віллена Новака, де Марків зіграла одну з головних ролей. Стрічку зняли за мотивами оповідання Євгена Митька "Тепер я турок, не козак".