Про це повідомляє Showbiz 24 з посиланням на інстаграм Анастасії. Вона опублікувала фотографію з тестом на вагітність, де видно дві смужки.

Я походу дуже горе-блогер. Ніяких інтриг, очікувань і "прогрівання" аудиторії. Дорогі друзі, довго тримала в таємниці, бо хотіла побути в цьому стані й в сім'ї. Питайте все, що цікавить, я відповім на всі питання окремо в наступних відео,

– написала Анастасія Марків.

Анастасія Марків вагітна / Фото з інстаграму блогерки

У новому випуску шоу "Слухаємо і не засуджуємо", яке вийшло на ютуб-каналі Okay Eva, Марків розповіла, що нещодавно заручилася з коханим. Вагітність пара планувала.

Ми з самого початку розмовляли багато про це. Ми розуміли, що хочемо сім'ю,

– поділилась блогерка.

Дівчина зізналась, що швидко завагітніла. Закохані були дуже раді, коли дізнались новину.

Перші тижні таке максимально окрилене відчуття. До того моменту, поки токсикоз не почався,

– додала Марків.

Новий випуск "Слухаємо і не засуджуємо" з Анастасією Марків: дивіться відео онлайн

Що відомо про Анастасію Марків?