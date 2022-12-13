Американка Сюзанна Вега так і назвала свою пісню – Last Train From Mariupol – "Останній потяг з Маріуполя". У ній усього чотири куплети і проста гітарна партія Джеррі Леонарда, яка повторюється раз за разом. Самій співачці композиція нагадує колискову, але звучить потужно.

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Пісня виникла з усіх образів, які ми бачили в новинах, особливо на початку війни в Україні в лютому, коли була масова паніка людей, які тікали потягами. Один репортаж, який я бачила, був про Маріуполь, і я подумала, що це така гарна назва, і місто таке гарне. Здалося, що це варто якоїсь пісні,

– пояснила Сюзанна Вега.

У ній є рядок: "Я чула, там був сам Бог, в останньому потязі з Маріуполя, наляканий тим, що бачив. Все людство у скорботі".

Співачка каже, що почула цю фразу від самих маріупольців: "Я читала статтю в The New York Times, в якій йшлося, що люди в Маріуполі кажуть, що навіть сам Бог пішов, що навіть він злякався того, що там побачив".

Сюзанна Вега – Last Train From Mariupol: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, раніше кіноакторка з українським корінням Віра Фарміга ввімкнула сигнал повітряної тривоги на концерті в Нью-Йорку та вигукнула "Слава Україні". "Ми проти політиків, що підтримують війну! Ми будемо протестувати! Будемо протестувати", – сказала зірка, а американська публіка підтримала її вигуками та оплесками.