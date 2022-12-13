Американка Сюзанна Вега так и назвала свою песню – Last Train From Mariupol – "Последний поезд из Мариуполя". В ней всего четыре куплета и простая гитарная партия Джерри Леонарда, повторяющаяся раз за разом. Самой певице композиция напоминает колыбельную, но звучит мощно.

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Песня возникла из всех образов, которые мы видели в новостях, особенно в начале войны в Украине в феврале, когда была массовая паника людей, которые убегали поездами. Один репортаж, который я видела, был о Мариуполе, и я подумала, что это такое хорошее название, и город такой красивый. Показалось, что это стоит какой-то песни,

– объяснила Сюзанна Вега.

В ней есть строчка: "Я слышала, там был сам Бог, в последнем поезде из Мариуполя, напуганный тем, что видел. Все человечество в скорби".

Певица говорит, что услышала эту фразу от самих мариупольцев: "Я читала статью в The New York Times, в которой говорилось, что люди в Мариуполе говорят, что даже сам Бог ушел, что даже он испугался того, что там увидел".

Сюзанна Вега – Last Train From Mariupol: смотрите видео онлайн

Напомним, ранее киноактриса с украинскими корнями Вера Фармига включила сигнал воздушной тревоги на концерте в Нью-Йорке и воскликнула "Слава Украине". "Мы против политиков, поддерживающих войну! Мы будем протестовать! Будем протестовать", – сказала звезда, а американская публика поддержала ее возгласами и аплодисментами.