Має кредити та трьохповерховий будинок під Києвом: як і де зараз живе Амадор Лопес

11 червня 2023, 17:21
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Джерело:

"Неймовірна правда про зірок"

Українсько-венесуельський хореограф, екссоліст гурту Rumbero's Амадор Лопес зараз живе в Україні, адже ще до початку повномасштабної війни отримав громадянство. Тепер артист вперше показав свій триповерховий будинок під Києвом, де живе з мамою.

Амадор Лопес перевіз свою маму з Венесуели до України. Тепер вони живуть під Києвом, хоч іноді важко. Лопес зізнається, що має кредити і раніше жив на 3 тисячі гривень в місяць.

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На що живе Амадор Лопес

Артист не приховує, що ще до повномасштабної війни він був змушений взяти багато кредитів, які так і не погасив. "Досі є незакриті кредити. І в банках, і у знайомих. Тому що, коли пішов спад пандемії і тут якраз війна. Дуже складно", – зізнався артист.

Також Амадор поділився, як заробляє гроші під час війни.

Я зараз почав викладати танці, але іноді буває так, що якась халтура. Дуже багато часу я не платив за електроенергію, Інтернет. Щоб жити, щоб їсти, мамі ліки купити. Ми жили десь так на три тисячі гривень на місяць,
– зізнався танцюрист.


Амадор Лопес диве з мамою / Фото з його інстаграму

Амадор Лопес показав свій будинок

Хореограф розповів, що сам працював над дизайном будинку. На першому поверсі у Лопеса розташована вітальня та кухня. На другому поверсі – спальня Лопеса, кімната його мами, вбиральня та гардероб.

Так виглядає будинок Амадора Лопеса під Києвом / Скриншоти з відео

Водночас на третьому поверсі будинку – тераса, де Амадор хоче облаштувати джакузі та lounge-зону після перемоги України.

Дивіться інтерв'ю з Амадором Лопесом: відео

Нагадаємо, що перед початком повномасштабної війни Амадор Лопес отримав українське громадянство, на яке чекав понад 20 років. Зараз артист докладає максимум зусиль, аби пришвидшити перемогу України над російськими окупантами.

Автор: Марія Бондар