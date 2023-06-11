Амадор Лопес перевез свою маму из Венесуэлы в Украину. Теперь они живут под Киевом, хотя иногда тяжело. Лопес признается, что у него кредиты и раньше он жил на 3 тысячи гривен в месяц.

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На что живет Амадор Лопес

Артист не скрывает, что еще до полномасштабной войны он был вынужден взять много кредитов, которые так и не погасили. "До сих пор есть незакрытые кредиты. И в банках, и у знакомых. Потому что, когда пошел спад пандемии и здесь как раз война. Очень сложно", – признался артист.

Также Амадор поделился, как зарабатывает деньги во время войны.

Я сейчас начал выкладывать танцы, но иногда бывает так, что какая халтура. Очень много времени я не платил за электроэнергию, в Интернет. Чтобы жить, чтобы есть, маме лекарства купить. Мы жили где-то на три тысячи гривен в месяц,

– признался танцор.



Амадор Лопес смотрит с мамой / Фото с его инстаграммы

Амадор Лопес показал свой дом

Хореограф рассказал, что сам работал над дизайном дома. На первом этаже Лопеса расположена гостиная и кухня. На втором этаже – спальня Лопеса, комната его мамы, туалет и гардероб.

Так выглядит дом Амадора Лопеса под Киевом / Скриншоты с видео

В то же время, на третьем этаже дома – терраса, где Амадор хочет обустроить джакузи и lounge-зону после победы Украины.

Смотрите интервью с Амадором Лопесом: видео

Напомним, что перед началом полномасштабной войны Амадор Лопес получил украинское гражданство, которого ждал более 20 лет. Сейчас артист прилагает максимум усилий, чтобы ускорить победу Украины над российскими оккупантами.