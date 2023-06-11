Амадор Лопес перевіз свою маму з Венесуели до України. Тепер вони живуть під Києвом, хоч іноді важко. Лопес зізнається, що має кредити і раніше жив на 3 тисячі гривень в місяць.

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На що живе Амадор Лопес

Артист не приховує, що ще до повномасштабної війни він був змушений взяти багато кредитів, які так і не погасив. "Досі є незакриті кредити. І в банках, і у знайомих. Тому що, коли пішов спад пандемії і тут якраз війна. Дуже складно", – зізнався артист.

Також Амадор поділився, як заробляє гроші під час війни.

Я зараз почав викладати танці, але іноді буває так, що якась халтура. Дуже багато часу я не платив за електроенергію, Інтернет. Щоб жити, щоб їсти, мамі ліки купити. Ми жили десь так на три тисячі гривень на місяць,

– зізнався танцюрист.



Амадор Лопес диве з мамою / Фото з його інстаграму

Амадор Лопес показав свій будинок

Хореограф розповів, що сам працював над дизайном будинку. На першому поверсі у Лопеса розташована вітальня та кухня. На другому поверсі – спальня Лопеса, кімната його мами, вбиральня та гардероб.

Так виглядає будинок Амадора Лопеса під Києвом / Скриншоти з відео

Водночас на третьому поверсі будинку – тераса, де Амадор хоче облаштувати джакузі та lounge-зону після перемоги України.

Дивіться інтерв'ю з Амадором Лопесом: відео

Нагадаємо, що перед початком повномасштабної війни Амадор Лопес отримав українське громадянство, на яке чекав понад 20 років. Зараз артист докладає максимум зусиль, аби пришвидшити перемогу України над російськими окупантами.