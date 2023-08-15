Ти моє все, – Alyosha зворушила зверненням до Тараса Тополі та показала їхню доньку-іменинницю

З початком повномасштабного вторгнення співачка Alyosha з дітьми виїхала до США. Тепер зірка поділилася з підписниками фото наймолодшої донечки-іменинниці. Крім того, Олена зворушливо звернулася до чоловіка Тараса Тополі та подякувала йому за кохання.

Після 24 лютого 2022 року Alyosha з дітьми від Тополі переїхала в США, де живе мама чоловіка. Водночас лідер гурту "Антитіла" залишився в Україні, тож рідко бачить свою малечу.

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15 серпня донька Alyosha та Тараса Тополі святкує день народження. Дівчинці виповнилося 3 рочки.

Співачка рідко показує обличчя Марійки, але тепер потішила шанувальників новим фото дівчинки. Олена Тополя опублікувала світлину усміхненої доньки. "З днем народження нашу найменшу Топольку", – написала вона.



Донька Alyosha та Тараса Тополі / Фото з інстаграму співачки

Зіркова мама також подякувала чоловіку Тарасу Тополі. Вона зворушливо звернулася до нього в соцмережі.

Коханий Тарас Тополя, яке щастя, що у нас є таке щастя. Дякую тобі за кохання, терпіння, піклування, дякую за нас! Ти моє все! Просто безмежно кохаю,

– зізналася Alyosha.

Шанувальники в коментарях зазначили, що дівчинка дуже схожа на свого тата. Вони також долучилися до привітань:

"Татова донечка, схожа дуже".

"Бусинка найменша, Тополенятко".

"Вітаємо! Татова донечка!"

"Неймовірна милота".

"Вітаю від усього серця!"

"Вітаємо малесеньку квіточку! Сонечко-донечка, нехай зростає здоровенькою і щасливою!"

Alyosha та Тарас Тополя вже тричі стали батьками. У 2013 році у них народився первісток Роман. Ще через 2 роки з'явився син Марк. А у 2020 році з’явилася на світ довгоочікувана донечка, яку назвали Марією.Тарас і Олена рідко говорять про своє особисте життя, тож не часто в соцмережах можна побачити фото їхніх дітей. І якщо старших синів подружжя шанувальники вже знають, то обличчя 3-річної Марії зіркові батьки показують не часто.

Додамо, що у жовтні минулого року Тарас Тополя вперше з початку повномасштабної війни зустрівся з дітьми, вони не бачилися понад півроку. Артист полетів в Америку після того, як за наказом Валерія Залужного гурт "Антитіла" вивели з Харківської області.