Alyosha розповіла про свої методи виховання: чи б'є багатодітна мама дітей

Alyosha і Тарас Тополя виховують трьох дітей: 10-річного Романа, 8-річного Марка та 3-річну Марію. Наприкінці серпня Олена з дітьми повернулася з США до України. Понад рік вона жила за кордоном через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Втім, тепер Роман і Марко навчатимуться в українській школі, а Марія ходитиме до дитячого садка в Києві. Днями багатодітна мама поділилася своїми методами виховання. Вона навіть зізналася, чи б'є дітей.

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Як Alyosha виховує дітей

Артистка розповіла, що намагається багато часу проводити разом з дітьми, відвідувати нові місця, подорожувати. І робить це саме для них, щоб подарувати нові враження, емоції та спілкування.

Крім того, Alyosha зауважила, що Роман і Марко знають про особисті кордони. Вони розуміють, що мама, тато, бабуся чи інші родичі мають право на усамітнення. Тож хлопці можуть себе зайняти чи допомогти з Марійкою, коли хтось працює.

Зіркова матуся розповіла, що вони з Тарасом навчають дітей цінувати гроші. Зокрема, батьки дають їм можливість самостійно заробляти. Так, Роман і Марко отримували гроші за хороші оцінки.

Також артистка поділилася, що діти часто розмовляють з батьками, якщо їх щось турбує. Цього Олена з Тарасом навчали малюків ще з дитинства. Наприклад, Марко може підійти й запитати: "Чого в Роми так, а в мене не так?" або "Чому ти з Марусею стільки, а зі мною стільки?"". Втім, Alyosha зазначила, що розмови з Марком зазвичай тривають дві хвилини, оскільки хлопець не надто посидючий. Водночас з Романом бувають більш "глибокі та атмосферні" розмови.

Марійка – генерал. Вона керує всім процесом,

– додала багатодітна мама.

Олена підсумувала, що після народження третьої дитини почала спокійніше сприймати більшість ситуацій. Зокрема, якщо мова йде про матеріальні речі.

Чи б'є Alyosha дітей

Співачка зізналася, що раніше були випадки, коли вона могла вдарити Романа або Марка, втім жалкувала про це, оскільки було присутнє "погане відчуття". За словами Олени, таке було лише декілька разів, коли вона вже не могла контролювати емоції. Водночас зіркова мама наголосила, що після таких ситуацій вона одразу просила пробачення в дітей.

Тепер співачка намагається розв'язувати всі проблеми розмовами. Якщо діти її не чують та не розуміють, то вона йде займатися іншими справами, проте згодом знову повертається до того питання й обговорює його з дітьми.

Інтерв'ю з Alyosha: дивіться відео онлайн

Діти Alyosha й Тараса Тополі: головне

3 квітня 2013 року Олена народила коханому сина, якого назвали Романом. Хлопчик з'явився на світ в США, де живе велика родина Тополі. Зірковий татусь розповідав, що на таке рішення повпливало його особисте бачення майбутнього в Україні. Однак після пологів Alyosha разом із первістком повернулася до Києва.

У 2015 році в пари народився ще один син – Марко. Другі пологи Олени пройшли вже в Україні. А в лютому 2020 року стало відомо, що співачка втретє вагітна. 14 серпня в одному з пологових будинків Києва вона народила дівчинку Марію.