Впрочем, теперь Роман и Марк будут учиться в украинской школе, а Мария будет ходить в детский сад в Киеве. Днями многодетная мама поделилась своими методами воспитания. Она даже призналась, бьет ли детей.

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Как Alyosha воспитывает детей

Артистка рассказала, что пытается много времени проводить вместе с детьми, посещать новые места, путешествовать. И делает это для них, чтобы подарить новые впечатления, эмоции и общения.

Кроме того, Alyosha отметила, что Роман и Марк знают о личных границах. Они понимают, что мама, папа, бабушка или другие родственники имеют право на уединение. Поэтому ребята могут себя занять или помочь с Марией, когда кто-то работает.

Звездная мама рассказала, что они с Тарасом учат детей ценить деньги. В частности, родители дают им возможность самостоятельно зарабатывать. Так, Роман и Марко получали деньги за хорошие оценки.

Также артистка поделилась, что дети часто разговаривают с родителями, если их что-то беспокоит. Этому Елена с Тарасом обучали малышей еще с детства. Например, Марк может подойти и спросить: "Чего у Ромы так, а у меня не так?" или "Почему ты с Марусей столько, а со мной столько?"". Но Alyosha отметила, что разговоры с Марком обычно продолжаются две минуты, поскольку парень не слишком усидчив. В то же время с Романом бывают более "глубокие и атмосферные" разговоры.

Маша – генерал. Она управляет всем процессом,

– добавила многодетная мама.

Елена подытожила, что после рождения третьего ребенка стало спокойнее воспринимать большинство ситуаций. В частности, если речь идет о материальных вещах.

Бьет ли Alyosha детей

Певица призналась, что раньше были случаи, когда она могла ударить Романа или Марка, однако сожалела об этом, поскольку присутствовало "плохое ощущение". По словам Елены, такое было всего несколько раз, когда она уже не могла контролировать эмоции. В то же время, звездная мама подчеркнула, что после таких ситуаций она сразу просила прощения у детей.

Теперь певица пытается решить все проблемы разговорами. Если дети ее не слышат и не понимают, она идет заниматься другими делами, однако впоследствии снова возвращается к этому вопросу и обсуждает его с детьми.

Интервью с Alyosha: смотрите видео онлайн

Дети Alyosha и Тараса Тополи: главное

3 апреля 2013 года Елена родила любимому сына, которого назвали Романом. Мальчик появился на свет в США, где живет большая семья Тополи. Звездный папа рассказывал, что на такое решение повлияло его личное видение будущего в Украине. Однако после родов Alyosha вместе с первенцем вернулась в Киев.

В 2015 году у пары родился еще один сын – Марк. Вторые роды Елены уже прошли в Украине. А в феврале 2020 года стало известно, что певица в третий раз беременна. 14 августа в одном из роддомов Киева она родила девочку Марию.