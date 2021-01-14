Популярна українська співачка Alyosha разом із чоловіком і дітьми відправилася у зимову відпустку. Артистка ніжиться на сонечку та насолоджується довгоочікуваним відпочинком. Жінка замилувала мережу сімейним фото.

Чимало знаменитостей під час новорічно-різдвяних свят вирушили у відпустки. Здебільшого, артисти обрали для цього теплі країни, де приймають сонячні ванни на узбережжі моря або ж океану. Не є винятком і сім'я Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя) та фронтмена гурту "Антитіла" Тараса Тополі. На особистій сторінці в інстаграмі співачка вже встигла поділитися миловидним кадром.

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Зіркова дружина разом із коханим, двома синами і маленькою донечкою полетіла у теплу країну. Наразі вона не розголошує, куди саме відправилася, проте, ймовірно, що для відпочинку закохані обрали країну в Африці. У своєму інстаграмі Тарас публікував фото з прогулянки Сахарою.

Сімейне фото Alyosha

Знаменита сім'я зробила яскраве селфі на пляжі. Alyosha постала перед камерою у солом'яному капелюсі, майці та з легким шарфом на шиї. Волосся вона вклала в локони, а на обличчі зробила легкий макіяж.

Сини виконавиці позували у пляжному вбранні. Ймовірно, вони мали перерву на обід і відпочивали від активних розваг на морі. Тарас Тополя також зображений на світлині. Він позував, тримаючи на руках маленьку донечку Марію.

Усі члени сім'ї щиро усміхалися. Вони неймовірно раді, що нарешті вдалося вибратися на відпочинок.

Все, що потрібно для ідеального відпочинку,

– коротко написала зірка в публікації.



Сімейне фото співачки Alyosha / Фото з інстаграму Alyosha