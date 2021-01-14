Популярная украинская певица Alyosha вместе с мужем и детьми отправилась в зимний отпуск. Артистка нежится на солнышке и наслаждается долгожданным отдыхом. Женщина очаровала сеть семейным фото.

Многие знаменитости во время новогодне-рождественских праздников отправились в отпуска. В основном, артисты выбрали для этого теплые страны, где принимают солнечные ванны на побережье моря или же океана. Не является исключением и семья Alyosha (настоящее имя – Елена Тополя) и фронтмена группы "Антитела" Тараса Тополи. На личной странице в инстаграме певица уже успела поделиться миловидным кадром.

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Звездная жена вместе с любимым, двумя сыновьями и маленькой дочкой улетела в теплую страну. Пока она не разглашает, куда именно отправилась, однако, вероятно, что для отдыха влюбленные выбрали страну в Африке. В своем инстаграме Тарас публиковал фото с прогулки по Сахаре.

Семейное фото Alyosha

Знаменитая семья сделала яркое селфи на пляже. Alyosha предстала перед камерой в соломенной шляпе, майке и с легким шарфом на шее. Волосы она уложила в локоны, а на лице сделала легкий макияж.

Сыновья исполнительницы позировали в пляжном наряде. Вероятно, они имели перерыв на обед и отдыхали от активных развлечений на море. Тарас Тополя также изображен на фотографии. Он позировал, держа на руках маленькую доченьку Марию.

Все члены семьи искренне улыбались. Они невероятно рады, что наконец удалось выбраться на отдых.

Все, что нужно для идеального отдыха,

- коротко написала звезда в публикации.



Семейное фото певицы Alyosha / Фото из инстаграма Alyosha