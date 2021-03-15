Alyosha замилувала мережу романтичним фото з чоловіком

Українська співачка Alyosha поділилася рідкісним фото з коханим, лідером гурту "Антитіла" Тарасом Тополею. Знаменитість не часто публікує в мережі кадри з коханим, проте інколи робить винятки і тішить шанувальників романтичними світлинами.

Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя) є однією з тих знаменитостей, які рідко говорять про особисте життя. Вона прагне тримати сімейне щастя якомога далі від сторонніх очей і рідко ділиться подробицями.

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Днями зірка вирішила зробити виняток і оприлюднила зворушливу фотографію з чоловіком, доповнивши її ніжними словами.

Нове фото Alyosha з чоловіком

Артистка постала перед камерою у бежевому обтислому вбранні. Волосся Alyosha вклала у розкішні локони, а на обличчі зробила легкий макіяж з рожевим блиском на губах.

Тарас Тополя ніжно обійняв свою обраницю та усміхався. Подружжя щасливе, що має нагоду провести час удвох.

Танцювала Тополя із вітром на світанку… І про що ті колишуться віти кожним ранком? Під Тополею тою я мрії плекала. Ой, мамо, як сильно доня твоя покохала!

– написала в публікації зіркова дружина.

У коментарях підписники Alyosha зазначають, що закохані виглядають бездоганно та залишають їм найкращі побажання.