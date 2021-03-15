Alyosha замилувала мережу романтичним фото з чоловіком
Українська співачка Alyosha поділилася рідкісним фото з коханим, лідером гурту "Антитіла" Тарасом Тополею. Знаменитість не часто публікує в мережі кадри з коханим, проте інколи робить винятки і тішить шанувальників романтичними світлинами.
Джерело:інстаграм Alyosha
Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя) є однією з тих знаменитостей, які рідко говорять про особисте життя. Вона прагне тримати сімейне щастя якомога далі від сторонніх очей і рідко ділиться подробицями.
Читайте також Юлія Саніна відверто розповіла про ревнощі чоловіка та життя з його батьками
Днями зірка вирішила зробити виняток і оприлюднила зворушливу фотографію з чоловіком, доповнивши її ніжними словами.
Нове фото Alyosha з чоловіком
Артистка постала перед камерою у бежевій обтислій кофті чи сукні. Не можна сказати, що саме це було, оскільки виконавиця зображена на фото не в повний зріст. Волосся Alyosha вклала у розкішні локони, а на обличчі зробила легкий макіяж з рожевим блиском на губах.
Тарас Тополя ніжно обійняв свою обраницю та усміхався. Подружжя щасливе, що має нагоду провести час удвох.
Танцювала Тополя із вітром на світанку… І про що ті колишуться віти кожним ранком? Під Тополею тою я мрії плекала. Ой, мамо, як сильно доня твоя покохала!
– написала в публікації зіркова дружина.
У коментарях підписники Alyosha зазначають, що закохані виглядають бездоганно та залишають їм найкращі побажання.
- Неперевершені! Бажаю щастя та кохання!
- Розкішні!
- Дуже гарні!
- Такі чуттєві!
- Люблю вас!
Поділитися новиною