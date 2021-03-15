Alyosha очаровала сеть романтическим фото с мужем
Украинская певица Alyosha поделилась редким фото с любимым, лидером группы "Антитела" Тарасом Тополей. Знаменитость не часто публикует в сети кадры с любимым, однако иногда делает исключения и радует поклонников романтическими фотографиями.
Источник:инстаграм Alyosha
Alyosha (настоящее имя – Елена Тополя) является одной из знаменитостей, которые редко говорят о личной жизни. Она стремится держать семейное счастье подальше от посторонних глаз и редко делится подробностями.
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На днях звезда решила сделать исключение и обнародовала трогательную фотографию с мужем, дополнив ее нежными словами.
Новое фото Alyosha с мужем
Артистка предстала перед камерой в бежевом обтягивающем наряде. Волосы Alyosha уложила в роскошные локоны, а на лице сделала легкий макияж с розовым блеском на губах.
Тарас Тополя нежно обнял свою избранницу и улыбался. Супруги счастливы, что имеют возможность провести время вдвоем.
Танцювала Тополя із вітром на світанку… І про що ті колишуться віти кожним ранком? Під Тополею тою я мрії плекала. Ой, мамо, як сильно доня твоя покохала!
– написала в публикации звездная жена.
В комментариях подписчики Alyosha отмечают, что влюбленные выглядят безупречно и оставляют им наилучшие пожелания.
- "Неотразимы! Желаю счастья и любви!"
- "Роскошные!"
- "Очень красивые!"
- "Такие чувственные!"
- "Люблю вас!"
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