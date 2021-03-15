Украинская певица Alyosha поделилась редким фото с любимым, лидером группы "Антитела" Тарасом Тополей. Знаменитость не часто публикует в сети кадры с любимым, однако иногда делает исключения и радует поклонников романтическими фотографиями.

Alyosha (настоящее имя – Елена Тополя) является одной из знаменитостей, которые редко говорят о личной жизни. Она стремится держать семейное счастье подальше от посторонних глаз и редко делится подробностями.

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На днях звезда решила сделать исключение и обнародовала трогательную фотографию с мужем, дополнив ее нежными словами.

Новое фото Alyosha с мужем

Артистка предстала перед камерой в бежевом обтягивающем наряде. Волосы Alyosha уложила в роскошные локоны, а на лице сделала легкий макияж с розовым блеском на губах.

Тарас Тополя нежно обнял свою избранницу и улыбался. Супруги счастливы, что имеют возможность провести время вдвоем.

Танцювала Тополя із вітром на світанку… І про що ті колишуться віти кожним ранком? Під Тополею тою я мрії плекала. Ой, мамо, як сильно доня твоя покохала!

– написала в публикации звездная жена.

В комментариях подписчики Alyosha отмечают, что влюбленные выглядят безупречно и оставляют им наилучшие пожелания.