Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя) не часто публікує в мережі нові фото. Однак інколи все ж тішить прихильників красивими кадрами

Дивіться також Тіна Кароль показала, як пройшов її січень: рідкісні знімки з повсякденного життя

Alyosha на прогулянці

Днями в столиці сніжило й знаменитість зробила селфі під час прогулянки. Вона позувала в теплій куртці темно-зеленого кольору, а через плече мала маленьку світло-рожеву сумку.

Біляве волосся артистка вклала у легкі локони, на які гарно падав сніг, додаючи зачісці ніжності. На обличчі в Олени був макіяж з коричневими тінями на повіках і рожево-персиковою помадою на губах.

Багато років поспіль для мене зима була випробуванням, бо я не люблю холод. А цього року якось по-іншому побачила і відчула цю красу! Магія природи зачаровує! Які ж витвори мистецтва ці сніжинки!

– написала Тополя під фото.



Alyosha на прогулянці / Фото з інстаграму співачки

Нагадаємо, нещодавно Alyosha пригадала, як в дитинстві стала жертвою сексуальних домагань. Тоді на неї напав старшокласник. Дівчина йшла в гості до подруги й у під'їзді її зупинив хлопець, який не давав пройти та наказував робити непристойні речі. З переляку Олена бігла поверхами вверх і дзвонила в усі двері, поки їй не відкрили. Школярка боялася повертатися додому сама й просила сусідів, щоб зателефонували до братів.