Alyosha (настоящее имя – Елена Тополя) не часто публикует в сети новые фото. Однако иногда все же радует поклонников красивыми кадрами

Смотрите также Тина Кароль показала, как прошел ее январь: редкие снимки из повседневной жизни

Alyosha на прогулке

На днях в столице снежило и знаменитость сделала селфи во время прогулки. Она позировала в теплой куртке темно-зеленого цвета, а через плечо у нее была маленькая светло-розовая сумка.

Белокурые волосы артистка уложила в легкие локоны, на которые красиво падал снег, придавая прическе нежности. На лице Елены был макияж с коричневыми тенями на веках и розово-персиковой помадой на губах.

Много лет для меня зима была испытанием, потому что я не люблю холод. А в этом году как-то по-другому увидела и почувствовала эту красоту! Магия природы завораживает! Какие произведения искусства эти снежинки!

– написала Тополя под фото.

Alyosha на прогулке / Фото с инстаграма певицы

Напомним, что недавно Alyosha вспомнила, как в детстве стала жертвой сексуальных домогательств. Тогда на нее напал старшеклассник. Девушка шла в гости к подруге и в подъезде ее остановил парень, который не давал пройти и приказывал делать непристойные вещи. С испуга Елена бежала по этажам вверх и звонила во все двери, пока ей не открыли. Школьница боялась возвращаться домой сама и просила соседей, чтобы они позвонили братьям.