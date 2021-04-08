Популярна українська співачка та зіркова матуся Alyosha пройшла курсу домедичної допомоги. Вона зазначила, що медична свідомість – обов'язкова ланка в освіті кожного, особливо батьків.

Артистка зазначила, що, на її думки, такі курси необхідні кожному. Особливо в сучасних реаліях, коли необхідно допомагати один одному.

Читайте також Alyosha і Тарас Тополя відверто розповіли про сварки та труднощі в сім'ї

Alyosha пройшла курси домедичної допомоги

Виконавиця опублікувала фото, де сидить в автомобілі з сертифікатом в руках. Вона зазначила, що хоче заохотити всіх також пройти подібні курси. Олена вважає, що медична свідомість – це обов'язкова ланка в освіті кожного.

"Вихователі у дитячих садках, вчителі, матусі, татусі, взагалі всі повинні знати ці основи, щоб мати можливість допомогти один одному, а особливо нашим діткам, у критичних випадках", – наголосила зіркова матуся.

Надати першу допомогу до приїзду лікарів і проявити милосердя, добро, ба більше, можливо, врятувати життя!

– написала в публікації Alyosha.

"Друзі, давайте разом отримувати необхідну та корисну освіту!", – закликала співачка.

У коментарях підписники виконавиці зазначають, що підтримують її, прагнуть, щоб свідомих людей було більше.