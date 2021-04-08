Популярная украинская певица и звездная мама Alyosha прошла курса домедицинской помощи. Она отметила, что медицинская осведомленность – обязательное звено в образовании каждого, особенно родителей.

Артистка отметила, что, по ее мнению, такие курсы необходимы каждому. Особенно в современных реалиях, когда необходимо помогать друг другу.

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Alyosha прошла курсы домедицинской помощи

Исполнительница опубликовала фото, где сидит в автомобиле с сертификатом в руках. Она отметила, что хочет всех подтолкнуть также пройти подобные курсы. Елена считает, что медицинская осведомленность – это обязательное звено в образовании каждого.

"Воспитатели в детских садах, учителя, мамы, папы, вообще все должны знать эти основы, чтобы иметь возможность помочь друг другу, а особенно нашим детям, в критических случаях", – отметила звездная мамочка.

Оказать первую помощь до приезда врачей и проявить милосердие, добро, более того, возможно, спасти жизнь!

– написала в публикации Alyosha.

"Друзья, давайте вместе получать необходимое и полезное образование!", – призвала певица.

В комментариях подписчики исполнительницы отмечают, что поддерживают ее, хотят, чтобы сознательных людей было больше.