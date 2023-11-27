Відомо, що зі співаком і лідером гурту "Антитіла" Тарасом Тополею Олена виховує трьох дітей: синів Романа та Марка, а ще доньку Марію.
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Олена Тополя зізналась, чи готова народити вчетверте
Співачка поділилась, що вони з Тарасом планували лише першу дитину. Друга й третя вагітність трапилися неочікувано, але діти були бажаними. Тому артистка не проти ще однієї дитини.
Я не планую. Але якщо дитина знову прийде до мене, я її прийму з радістю. Запланований у нас Ромка був. Ми працювали над цим питанням. Маркусь з'явився у нас неочікувано, і Марійка з'явилася у нас неочікувано. Але не було питання: ми лишаємо чи не лишаємо,
– зазначила вона.
Тополя розповіла, що у неї виникли проблеми зі спиною після останньої вагітності. Тоді, власне, й погіршилося здоров'я.
Вагітності відрізнялися. Треті пологи були найтяжчими, у мене дуже великий живіт був. Після третіх пологів дає знати про себе спина. Відчувалося, що здоров'я десь із Марійкою вийшло,
– сказала жінка.
Багатодітна мама відверто зізналась, що найскладнішими виявилися перші пологи. Вони тривали більше, ніж 13 годин. А от найлегшим стало народження третьої дитини: швидше, ніж за дві години.
Перші дві вагітності були легшими. Але перші пологи – були найтяжчими, тривали 13 годин. Це було в Америці. Маркусь народився вже набагато легше, але в нього було обвиття. Ми, звісно, перевірялися одразу, їздили на всі потрібні процедури й перевірки, все обійшлося і все добре. З Марійкою були найлегші пологи, за півтори години все відбулося,
– зазначила зірка.
Інтерв'ю Олени Тополі: дивіться відео онлайн
Про дітей Олени й Тараса Тополі
- У лютому 2020 року артистка зізналась, що очікує третю дитину. Про вагітність стало відомо під час концерту Alyosha та Vlad Darwin у Києві. Знаменитість не могла приховати округлі форми за сукнею й згодом сама проговорилась.
- Тоді вона розповідала, що думала про третю вагітність, але не планувала, коли це точно має статися. Тож вважає це рішенням самого Творця. Також Олена зазначила, що не боїться поставити на паузу співочу кар'єру. Адже артистка вважає, що можна продовжувати творчу діяльність, й без виступів.
- У серпні 2020 Олена народила третю дитину. Донечку назвали Марією. Згодом співачка поділилась, що дізналася про вагітність саме тоді, коли її графік був насичений перельотами, концертами та зніманнями.
- Зараз Олена й Тарас Тополя виховують трьох дітей – синів Романа і Марка та доньку Марію, яким 10, 7 та 3 роки відповідно.