Відомо, що зі співаком і лідером гурту "Антитіла" Тарасом Тополею Олена виховує трьох дітей: синів Романа та Марка, а ще доньку Марію.

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Олена Тополя зізналась, чи готова народити вчетверте

Співачка поділилась, що вони з Тарасом планували лише першу дитину. Друга й третя вагітність трапилися неочікувано, але діти були бажаними. Тому артистка не проти ще однієї дитини.

Я не планую. Але якщо дитина знову прийде до мене, я її прийму з радістю. Запланований у нас Ромка був. Ми працювали над цим питанням. Маркусь з'явився у нас неочікувано, і Марійка з'явилася у нас неочікувано. Але не було питання: ми лишаємо чи не лишаємо,

– зазначила вона.

Тополя розповіла, що у неї виникли проблеми зі спиною після останньої вагітності. Тоді, власне, й погіршилося здоров'я.

Вагітності відрізнялися. Треті пологи були найтяжчими, у мене дуже великий живіт був. Після третіх пологів дає знати про себе спина. Відчувалося, що здоров'я десь із Марійкою вийшло,

– сказала жінка.

Багатодітна мама відверто зізналась, що найскладнішими виявилися перші пологи. Вони тривали більше, ніж 13 годин. А от найлегшим стало народження третьої дитини: швидше, ніж за дві години.

Перші дві вагітності були легшими. Але перші пологи – були найтяжчими, тривали 13 годин. Це було в Америці. Маркусь народився вже набагато легше, але в нього було обвиття. Ми, звісно, перевірялися одразу, їздили на всі потрібні процедури й перевірки, все обійшлося і все добре. З Марійкою були найлегші пологи, за півтори години все відбулося,

– зазначила зірка.

Інтерв'ю Олени Тополі: дивіться відео онлайн

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