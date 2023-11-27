Известно, что с певцом и лидером группы "Антитела" Тарасом Тополей Елена воспитывает троих детей: сыновей Романа и Марка, а еще дочь Марию.
Интересно Это ад, – Елена Тополя честно сказала, почему вернулась из США в Украину
Елена Тополя призналась, готова ли родить четвертый раз
Певица поделилась, что они с Тарасом планировали только первого ребенка. Вторая и третья беременность случились неожиданно, но дети были желанными. Поэтому артистка не прочь еще одного ребенка.
Я не планирую. Но если ребенок снова придет ко мне, я его приму с радостью. Запланированный у нас Ромка был. Мы работали над этим вопросом. Маркусь появился у нас неожиданно, и Марийка появилась у нас неожиданно. Но не было вопроса: мы оставляем или не оставляем,
– отметила она.
Тополя рассказала, что у нее возникли проблемы со спиной после последней беременности. Тогда, собственно, и здоровье ухудшилось.
Беременности отличались. Третьи роды были тяжелыми, у меня очень большой живот был. После третьих родов дает знать о себе спина. Чувствовалось, что здоровье где-то с Марией вышло,
– сказала женщина.
Многодетная мама откровенно призналась, что самыми сложными оказались первые роды. Они длились более 13 часов. А вот самым легким стало рождение третьего ребенка: быстрее, чем через два часа.
Первые две беременности были более легкими. Но первые роды были тяжелыми, длились 13 часов. Это было в Америке. Маркусь родился уже гораздо легче, но у него было обвитие. Мы, конечно, проверялись сразу, ездили на необходимые процедуры и проверки, все обошлось и все хорошо. С Марией были самые легкие роды, за полтора часа все произошло,
– отметила звезда.
Интервью Елены Тополи: смотрите видео онлайн
О детях Елены и Тараса Тополи
- В феврале 2020 года артистка призналась, что ожидает третьего ребенка. О беременности стало известно во время концерта Alyosha и Vlad Darwin в Киеве. Знаменитость не могла скрыть округлые формы за платьем и впоследствии сама проговорилась.
- Тогда она рассказывала, что думала о третьей беременности, но не планировала, когда это точно должно произойти. Поэтому считает это решением самого Творца. Также Елена отметила, что не боится поставить на паузу певческую карьеру. Ведь артистка считает, что можно продолжать творческую деятельность и без выступлений.
- В августе 2020 года Елена родила третьего ребенка. Дочь назвали Марией. Со временем певица поделилась, что узнала о беременности именно тогда, когда ее график был насыщен перелетами, концертами и съемками.
- Сейчас Елена и Тарас Тополя воспитывают троих детей – сыновей Романа и Марка и дочь Марию, которым 10, 7 и 3 года соответственно.