Alyosha повертається в Україну: "Вже не можу"

Співачка Alyosha з дітьми перебуває в США, а її чоловік Тарас Тополя – на фронті. Зірка зізналася, що більше не може без коханого, тому повертається в Україну, щоб побачитися з ним.

Вже п'ятий місяць Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя) живе на відстані з коханим. Щоб вберегти дітей від війни, зіркова матуся виїхала з ними до Сполучених Штатів Америки. З Тарасом вдається розмовляти лише телефоном.

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Alyosha повертається в Україну

У новому інтерв'ю артистка зізналася, що планує повернутися в Україну, щоб побачитися з чоловіком, який з першого дня війни захищає країну від російських окупантів. Олена розповіла, що під час розлуки щодня намагається спілкуватися з коханим телефоном, однак це не завжди можливо, оскільки Тарас часто буває на чергуваннях.

Alyosha підкреслила, що вони не та пара, на яку впливає відстань. У закоханих є троє дітей, вони все роблять заради них. Саме діти дають Тарасові сил, що він має бути здоровий, живий, цілий.

Я лечу в Україну до нього, бо просто вже не можу – хочу чоловіка побачити, обійняти,

– зізналася Олена.



Alyosha і Тарас Тополя з дітьми / Фото з інстаграму артистки

Нагадаємо, раніше Тарас Тополя розповідав, що діти та дружина в США живуть у його мами та вітчима. Мама артиста дбає про невістку та внуків, забезпечує їх всім необхідним. А також допомагає з дітьми, коли Олена відправляється на благодійні концерти. Більше читайте за посиланням.

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