Популярная украинская певица Alyosha вместе с мужем и детьми отправилась в долгожданный отпуск. Пара делится общими фото и наслаждается отдыхом.

На период новогодних и рождественских праздников немало звезд поехали в отпуск в теплые страны. Пока в Украине снегопады и морозы, знаменитости нежатся на солнышке у моря или океана. Так, Alyosha (настоящее имя – Елена Тополя) вместе с мужем, лидером группы "Антитела" Тарасом Тополей также полетели в отпуск. На личной странице в инстаграме знаменитость поделилась редким совместным фото.

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Фото Alyosha с мужем

На отдыхе Alyosha не публикует фотографий в купальниках, однако иногда распространяет миловидные семейные кадры и рассказывает о чудесном времяпрепровождении.

На днях 34-летняя исполнительница опубликовала селфи, где позирует вместе с любимым Тарасом Тополей. Артистка надела белую рубашку, а от палящего солнца ее защищала соломенная шляпа. Среди аксессуаров пляжный look звезды также дополняли стильные серьги кольца.

Волосы красавица собрала в прическу сзади, а на лице сделала легкий макияж. Знаменитость наслаждалась напитком через трубочку и мило улыбалась.

Позади Alyosha стоял ее муж Тарас Тополя. Для отдыха он выбрал голубую рубашку-поло и шорты.

Пока старшие заняты, а младшие – спят,

– коротко подписала фото звезда.



Alyosha с мужем на отдыхе / Фото с инстаграма Alyosha