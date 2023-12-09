Тарас та Олена Тополі доволі рідко показують фото зі своїми дітьми. Та в День Святого Миколая Alyosha зробила виняток.

До слова У них є рідна мама, – Надя Дорофєєва зізналась, як її називають діти Кацуріна

Alyosha показала нове фото дітей

Співачка в інстаграм-сторіз опублікувала новий знімок, на якому показала підрослих дітей. Перед камерою позували усміхнені 10-річний Роман, 8-річний Марк та 3-річна Марійка. Схоже, що Олена Тополя вже не приховує обличчя доньки.

Співачка вирішила не підписувати фото, лиш показала сімейну ідилію вдома.



Діти Олени й Тараса Тополі / Фото з інстаграму

Олена Тополя про четверту дитину

В інтерв'ю Олена Тополя розповіла, що планувала з чоловіком лише першу дитину, а друга й третя вагітності були несподіваними. Та діти залишаються бажаними у їхній сім'ї.

Співачка зізналась, що з радістю прийме четверту дитину, якщо так станеться.

Та Alyosha не приховує, що треті пологи були значно складнішими, здоров'я після них погіршилося.