Тарас и Елена Тополя довольно редко показывают фото со своими детьми. Но в День Святого Николая Alyosha сделала исключение.
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Alyosha показала новое фото детей
Певица в инстаграм-сторз опубликовала новый снимок, на котором показала подросших детей. Перед камерой позировали улыбающиеся 10-летний Роман, 8-летний Марк и 3-летняя Маша. Похоже, что Елена Тополя уже не скрывает лицо дочери.
Певица решила не подписывать фото, лишь показала семейную идиллию дома.
Дети Елены и Тараса Тополи / Фото из инстаграма
Елена Тополь о четвертом ребенке
В интервью Елена Тополя рассказала, что планировала с мужем только первого ребенка, а второй и третий беременности были неожиданными. Но дети остаются желанными в семье.
Певица призналась, что с радостью примет четвертого ребенка, если так произойдет.
Но Alyosha не скрывает, что третьи роды были гораздо сложнее, здоровье после них ухудшилось.