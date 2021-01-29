Alyosha показала незвичне фото з відпочинку: що артистка робила на пляжі
Відома співачка Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя) відпочиває у сонячній країні. Знаменитість показала, як збирала сміття на березі моря після відпливу.
Джерело: інстаграм Alyosha
Alyosha разом із чоловіком, лідером гурту "Антитіла" Тарасом Тополею відправилася у відпустку. На особистій сторінці в інстаграмі вона часто публікує фото з цієї подорожі. Днями зірка показала, як прогулялася пляжем після відпливу.
Дивіться також На відпочинку: Alyosha показала рідкісне фото з чоловіком
Alyosha зібрала сміття на березі моря
Alyosha оприлюднила знімок, на якому позує у короткій майці та трусиках від купальника. Волосся знаменитості вкладене хаотично, оскільки висохло після купання, а на обличчі немає макіяжу.
Та найбільше увагу привертає пакет, який виконавиця несе в руці. Після відпливу Alyosha вирішила пройтися пляжем та зібрала усе сміття, яке викинулося на берег з моря. Найгірше те, що у воду воно потрапило через людей. Усі ці відходи неабияк шкодять морським жителям.
"Скільки біди морським жителям вже наробили люди… Те, що я збирала на березі після відпливу – величезна загроза нашому світлому майбутньому! І що там в пакеті? А там маски та вироби з пластмаси. Бережіть природу і будьте здорові! Дихайте свіжим повітрям!", – написала в публікації Alyosha.
Alyosha зібрала сміття на березі моря / Фото з інстаграму Alyosha
У коментарях підписники зірки висловлюють їй похвалу і зазначають, що не кожен займається такою благородною справою.
- Молодці! Хорошу справу зробили!
- Не кожен буде прибирати сміття після відпливу. Ви молодець!
- Дякую за вашу свідому позицію!
- Яка ви розумниця! Давно багатьом з нас потрібно зрозуміти, що наша жива та красива природа залежить від нас самих. Дякую вам!
- Найнеочікуваніше фото зірки з моря. Але ви велика молодець! Браво!
Поділитися новиною