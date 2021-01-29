Alyosha показала необычное фото с отдыха: что артистка делала на пляже
Известная певица Alyosha (настоящее имя – Елена Тополя) отдыхает в солнечной стране. Знаменитость показала, как собирала мусор на берегу моря после отлива.
Источник: инстаграм Alyosha
Alyosha вместе с мужем, лидером группы "Антитела" Тарасом Тополей отправилась в отпуск. На личной странице в инстаграме она часто публикует фото из этого путешествия. На днях звезда показала, как прогулялась по пляжу после отлива.
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Alyosha собрала мусор на берегу моря
Alyosha обнародовала снимок, на котором позирует в короткой майке и трусиках от купальника. Волосы знаменитости уложены хаотично, поскольку высохли после купания, а на лице нет макияжа.
Но больше всего внимание привлекает пакет, который исполнительница несет в руке. После отлива Alyosha решила пройтись по пляжу и собрала весь мусор, который выбросило на берег из моря. Хуже всего то, что в воду он попал из-за людей. Все эти отходы сильно вредят морским жителям.
"Сколько беды морским жителям уже наделали люди... То, что я собирала на берегу после отлива – огромная угроза нашему светлому будущему, и что там в пакете? А там маски и изделия из пластмассы. Берегите природу и будьте здоровы! Дышите свежим воздухом!" , – написала в публикации Alyosha.
Alyosha собрала мусор на берегу моря / Фото из инстаграма Alyosha
В комментариях подписчики звезды выражают ей похвалу и отмечают, что не каждый занимается таким благородным делом.
- Молодцы! Хорошее дело сделали!
- Не каждый будет убирать мусор после отлива. Вы молодец!
- Спасибо за вашу сознательную позицию!
- Какая вы умница! Давно многим из нас нужно понять, что наша живая и красивая природа зависит от нас самих. Спасибо!
- Неожиданное фото звезды с моря. Но вы большая молодец! Браво!
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