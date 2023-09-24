Вклав Марійку і в дорогу, – Alyosha показала фото з Тополею та дітьми перед черговою розлукою

Тарас Тополя разом з гуртом "Антитіла" вирушає в тур Штатами. На прощання Alyosha зробила спільні сімейні фото й показала їх у мережі.

На початку місяця Alyosha (Олена Тополя) разом з дітьми повернулась до України й возз'єдналась з чоловіком. Та зараз подружжя знову чекає розлука.

До слова Вперше за довгий час, – Тарас Тополя замилував мережу спільним фото з дружиною

Alyosha поділилась сімейним фото

Виконавиця показала милі фото з чоловіком та синами – Романом і Марком. Вона також поділилась знімком, як Тарас Тополя вкладав спати наймолодшу доньку Марію.

Вклав Марійку спатки й в дорогу. Бажаємо успіхів в турі й міцного здоров'я. Ми чекаємо на тебе вдома. Дуже-дуже-дуже,

– звернулась Alyosha до чоловіка.



Тарас Тополя з синами / Фото з інстаграму Alyosha



Тарас Тополя з донькою / Фото з інстаграму Alyosha

Розлука станеться тому, що гурт "Антитіла" вирушає в північноамериканський тур, що стартує 28 вересня. Він охопить 12 міст в США та Канаді. Колектив їде з концертами з конкретною метою – музиканти хочуть зібрати 500 тисяч доларів на 10 тисяч аптечок для ЗСУ.

Alyosha нещодавно повернулась до України

Близько півтора року Alyosha з безпекових причин разом з дітьми жила у США у батьків Тараса Тополі. Та цього року вона повернулась до України. Діти зіркового подружжя будуть навчатися в українській школі.

Alyosha пояснила, що далі сім'я не могла перебувати у розлуці – саме тому вона вирішила повернутись додому.

"Я не збиралася жити так далі, я хотіла бути зі своєю сім'єю. Я розуміла всі умови й що це війна, певний час це працювало, але потім я зрозуміла, що можу втратити набагато більше", – пояснювала зірка.