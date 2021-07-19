Фото було зроблене на мальовничому піщаному пляжі в Болгарії. Перед камерою Alyosha позувала в оригінальному купальнику. На ній червоний топ з американською проймою і шнурівкою між грудьми. Низ пляжного образу зовсім іншого кольору. На співачці яскраво-жовті стрінги.

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Багатодітна матуся Alyosha позувала сидячи з зібраним у високий пучок волоссям і легким макіяжем. Фото досить стримане, адже вона прикрила рукою груди та талію. Однак з цього кадру видно, що артистка в чудовій формі. Її фігура виглядає апетитною.

"Це фото вдалось зробити у Болгарії. Тоді я була сама. Як гадаєте, вдасться зробити таке ж на Кіпрі з дітками на пляжі?" – інтригуюче написала Alyosha. Схоже, у відпустці з трьома нащадками подружжю доводиться несолодко.

Alyosha в купальнику / Фото з інстаграму співачки