Фото было сделано на живописном песчаном пляже в Болгарии. Перед камерой Alyosha позировала в оригинальном купальнике. На ней красный топ с американской проймой и шнуровкой между грудями. Низ пляжного образа совсем другого цвета. На певице ярко-желтые стринги.

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Многодетная мамочка Alyosha позировала сидя с собранными в высокий пучок волосами и легким макияжем. Фото довольно сдержанное, ведь она прикрыла рукой грудь и талию. Однако по этому кадру видно, что артистка в великолепной форме. Ее фигура выглядит аппетитной.

"Это фото удалось сделать в Болгарии. Тогда я была одна. Как думаете, удастся сделать такое же на Кипре с детками на пляже?" – интригующе написала Alyosha. Похоже, в отпуске с тремя детьми супругам приходится несладко.



Alyosha в купальнике / Фото из инстаграма певицы