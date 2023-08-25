Українська співачка Alyosha опублікувала зворушливий допис 24 серпня, у День Незалежності. Вона поділилась милим фото.

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Alyosha показала доньку

Виконавиця оприлюднила нове фото наймолодшої донечки Марії. Дівчинка позувала з синьо-жовтим прапорцем руках.

Сьогодні, День Незалежності нашої країни відзначаємо в умовах повномасштабної війни, знову доводячи, що Україна незалежна держава. Багато випробувань випало на її долю та ми віримо, що вона подолає всі труднощі й стане ще краще, ніж була. Віримо в нашу перемогу, в наших воїнів, в силу нашого духу!

– привітала зірка зі святом.



Донька Тополі / Фото з інстаграму Alyosha

Alyosha повернеться до України

Днями Тарас Тополя зізнався, що його дружина разом з трьома дітьми повернеться до України. З початку повномасштабного вторгнення Alyosha з синами та донькою перебувала у США, де живуть рідні Тополі.

Олена Тополя приїде додому 30 серпня, діти підуть до садочка та школи. Тарас Тополя розповів, що дружина хвилюється через повернення. Та співак запевнив, що змушуватиме дітей ховатися в укриття або дотримуватися правила двох стін під час повітряних тривог.