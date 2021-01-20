Популярна українська співачка Alyosha вирушила на відпочинок разом з чоловіком і дітьми. Вона ділиться сонячними й теплими фото й показує, як насолоджується вільним часом.

Після новорічних та різдвяних свят велика частина українських зірок відправилась в теплі краї та на різноманітні курорти, незважаючи на пандемію та локдаун. Нещодавно на довгоочікуваний відпочинок вирушила й українська співачка Alyosha з чоловіком Тарасом Тополею та дітьми. Вона залюбки ділиться фото у своєму інстаграмі.

До слова На відпочинку: Alyosha показала рідкісне фото з чоловіком

Нове фото Alyosha

Артистка рідко коли демонструє відверті фото в купальниках. Але цього разу вона позувала перед камерою в різнобарвному бікіні. Та зверху Alyosha вдягнула блакитне парео з квітковим принтом.

Вона зробила селфі на тлі зелених пальм. Додамо, що сім'я співачки не розсекречує місце свого відпочинку. Але зрозуміло, що пара насолоджується відпусткою в сонячній й теплій країні.

Волосся для зручності Alyosha зібрала в низький пучок. Вона доповнила літній образ золотистими сережками-кільцями. На обличчі співачка зробила легкий макіяж, підкресливши очі довгими чорними стрілками.

Відкриваю погоду в телефоні… Хочеться до горизонтальної лінії додати вертикальну. Києве мій,

– написала Alyosha під фото.



Alyosha на відпочинку / Фото з інстаграму Alyosha



Alyosha на відпочинку / Фото з інстаграму Alyosha