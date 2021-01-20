Популярная украинская певица Alyosha отправилась на отдых вместе с мужем и детьми. Она делится солнечными и теплыми фото и показывает, как наслаждается свободным временем.

После новогодних и рождественских праздников большая часть украинских звезд отправилась в теплые края и на различные курорты, несмотря на пандемию и локдаун. Недавно на долгожданный отдых отправилась и украинская певица Alyosha с мужем Тарасом Тополей и детьми. Она охотно делится фото в своем инстаграме.

К слову На отдыхе: Alyosha показала редкое фото с мужем

Новое фото Alyosha

Артистка редко демонстрирует откровенные фото в купальниках. Но на этот раз она позировала перед камерой в разноцветном бикини. И сверху Alyosha надела голубое парео с цветочным принтом.

Она сделала селфи на фоне зеленых пальм. Добавим, что семья певицы не рассекречивает место своего отдыха. Но понятно, что пара наслаждается отпуском в солнечной и теплой стране.

Волосы для удобства Alyosha собрала в низкий пучок. Она дополнила летний образ золотистыми сережками-кольцами. На лице певица сделала легкий макияж, подчеркнув глаза длинными черными стрелками.

Открываю погоду в телефоне... Хочется к горизонтальной линии добавить вертикальную. Киев мой,

– написала Alyosha под фото.



Alyosha на отдыхе / Фото с инстаграма​ Alyosha



Alyosha на отдыхе / Фото с инстаграма​ Alyosha