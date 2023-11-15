Исполнительница, которая попробует свои силы на Нацотборе на Евровидение, впервые рассказала о личной жизни. Бойфренд Alyona Alyona играет в ее жизни немаловажную роль, ведь вдохновил ее на перемены.

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Alyona Alyona об отношениях с бойфрендом

Реперша призналась, что ее любимый "вытащил" из ее души то, что очень долго лежало на дне. Речь идет о женственности.

Мне нравится эта трансформация, потому что я действительно начала испытывать душевное счастье, например, роясь на клумбе. Мне это нравится. Мне нравится стирать и развешивать белье. Я никому не даю развешивать это моя стихия, это мое лего. Я начала показывать, как что-то готовлю,
– поделилась артистка.

Сейчас влюбленные не роскошествуют – живут в трехкомнатной квартире с братом Владимира и его девушкой. И Alyona Alyona все равно чувствует себя счастливым.

"Мне все равно, что мы живем не в хоромах, что там нет какого-то супер ремонта, что там тесно. Неважно. Это ценность, которая изменилась из-за войны. Я не хочу евро квартиры, ничего такого, мне все равно. Я там счастлива".

Интервью с Alyona Alyona: смотрите видео онлайн

Кто бойфренд Alyona Alyona

  • Еще в феврале этого года реперша намекнула на новые отношения. Она никогда не скрывала любимого, но признавалась, что вести семейный блог не собирается.
  • Летом фаны Alyona Alyona обнаружили, что бойфрендом исполнительницы есть диджей и продюсер VovKING. Он работает в музыкальной индустрии, занимаясь созданием хитов с 2010 года.
  • VovKING представил свои треки на известных лейблах и выступал на многих фестивалях. В 2021 году он вместе с O.Torvald и DJ Tapolsky представил альбом "Використовуй нас".


VovKING / Фото с инстаграммы VovKING