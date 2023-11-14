Як подружжя повідомило у своїх соцмережах, 20 років тому вони вперше сходили на побачення. Відтоді пара не розлучалася.

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Цукерберг з дружиною святкують річницю

Дружина Цукерберга Прісцилла Чан поділилась архівним фото з чоловіком. Вона показала, як пара виглядала близько 20 років тому.

20 років від нашого першого побачення. Він усе ще постійно змушує мене сміятися, і нам ніколи не бракує шалених пригод. А тепер у нас три маленькі леді,

– підписала знімок Прісцилла.



Марк Цукерберг з дружиною / Фото з її фейсбуку

Марк Цукерберг на своїй сторінці також поділився архівним знімком та розповів, як вони познайомились.

"Ми зустрілися на прощальній вечірці, які мої друзі влаштували для мене в коледжі, коли думали, що мене збираються вигнати зі школи. Я запросив її на побачення, але сказав їй, що нам потрібно скоро піти, оскільки у мене залишилося лише кілька днів. Пізніше я заснував Facebook, ми одружилися, а тепер маю трьох чудових дівчат. Оце так шалена поїздочка", – написав підприємець.



Марк Цукерберг з дружиною / Фото з його фейсбуку

Що відомо про стосунки подружжя