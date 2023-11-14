Як подружжя повідомило у своїх соцмережах, 20 років тому вони вперше сходили на побачення. Відтоді пара не розлучалася.
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Цукерберг з дружиною святкують річницю
Дружина Цукерберга Прісцилла Чан поділилась архівним фото з чоловіком. Вона показала, як пара виглядала близько 20 років тому.
20 років від нашого першого побачення. Він усе ще постійно змушує мене сміятися, і нам ніколи не бракує шалених пригод. А тепер у нас три маленькі леді,
– підписала знімок Прісцилла.
Марк Цукерберг з дружиною / Фото з її фейсбуку
Марк Цукерберг на своїй сторінці також поділився архівним знімком та розповів, як вони познайомились.
"Ми зустрілися на прощальній вечірці, які мої друзі влаштували для мене в коледжі, коли думали, що мене збираються вигнати зі школи. Я запросив її на побачення, але сказав їй, що нам потрібно скоро піти, оскільки у мене залишилося лише кілька днів. Пізніше я заснував Facebook, ми одружилися, а тепер маю трьох чудових дівчат. Оце так шалена поїздочка", – написав підприємець.
Марк Цукерберг з дружиною / Фото з його фейсбуку
Що відомо про стосунки подружжя
- Марк Цукерберг Прісцилла Чан познайомилися у 2003 році на під час навчання у Гарварді. У 2012 році вони одружилися.
- У 2015 році у подружжя народилась донька Максима. Тоді на честь її народження вони пообіцяли поступово віддати 99% своїх акцій Facebook, щоб зробити світ кращим. На той час цю суму оцінювали у 45 мільярдів доларів.
- Через два роки сім'я поповнилась другою дитиною – на світ з'явилась донька Августа. Цьогоріч у березні вони втретє стали батьками – у Марка й Прісцилли народилась донька Аврелія.