Alyona Alyona розсекретила, скільки грошей витрачає щомісяця

Українська реперка Alyona Alyona прорвалась у світовий шоу-бізнес і здобула визнання далеко за межами Батьківщини. Разом з тим її пожитки разюче відрізняються від статків колег. Скільки грошей артистка заробляє на місяць і яку суму витрачає на себе, дізнавайтеся далі.

За словами Alyona Alyona, у свою творчість вона вкладає колосальні суми. Собі реперка залишає лише 20 відсотків, а 80 – інвестує в музику та на благодійність. Так, щомісяця зірка витрачає від тисячі до півтори тисячі доларів – від 27 до 40 тисяч гривень.

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Найбільше грошей Alyona Alyona віддає за житло, їжу та проїзд. Вона часто викликає таксі, бо на своє авто нібито досі не заробила, а користуватися громадським транспортом уже не личить.

До слова, зараз знаменитість "не вписується" в півтори тисячі доларів на місяць і витрачає трохи більше. Усе тому, що Alyona Alyona з'їхалась з бойфрендом Денисом – блогером і репером-початківцем, якого ретельно приховувала від журналістів.

Зараз я займаюсь переїздом, ходжу по будівельних магазинах з Денисом – докуповуємо необхідні речі, щоб вдосконалити своє гніздечко,

– поділилась реперка.

Alyona Alyona про гроші / Фото з інстаграму реперки

Повний текст публікації Alyona Alyona в інстаграмі:

у липні 2020 року Alyona Alyona розповідала, що орендує не квартиру, а лише одну кімнату, "катається" на метро , а до батьків у Баришівку їздить на маршрутках.

Поговоримо про грошенята. В кінці конкретна сума, скільки я витрачаю на місяць.

Почну з того, що майже кожен таксист, якій мене впізнає, питає: "А чого не на своїй машині?". І вони дивуються та сміються на мою відповідь, що на своє авто я ще не заробила. Усі думають, що в артистів космічна кількість нулів та всюди запах доларів.

Насправді будь-який бізнесмен знає, що кожна справа спочатку вимагає колосальних вкладень. І тільки через кілька років тяжкої праці та інвестицій своїх нервів може з'явитися якийсь прибуток. І навіть після цього потрібно продовжувати інвестувати у своє діло.

Зі своїх 100% заробітку, які я отримую за всю свою діяльність, собі я залишаю тільки 20%. Інші 80% вкладаються в роботу – зйомка кліпів, зарплата членам команди, оплата послуг тих, з ким співпрацюю. А ще з усіх грошей, які надходять мені, 13% відсотків йде на благодійність. Так, я вважаю, що завжди є той, кому треба набагато більше, ніж мені.

Найбільше грошей я витрачаю на житло, проїзд та харчування. Я досить часто їжджу на таксі, бо по дорозі на задньому сидінні встигаю зробити багато справ – дзвінки, zoom, відповіді на повідомлення. А ще цього року планувала відвідувати курси водіїв, але не знаю, чи вийде.

Підбиваючи усі транзакції, у місяць я витрачаю приблизно 1000-1500 доларів. Але останнім часом ця цифра більша, бо зараз я займаюсь переїздом, ходжу по будівельних магазинах з Денисом – докуповуємо необхідні речі, щоб вдосконалити своє гніздечко.

Лайфхак по фінансовій грамотності від Альони: важливо розуміти, що час набагато цінніший за гроші. Час конвертується в гроші та навпаки. Задумайтесь над цим, бо це те, що може допомогти покращити ваше життя.