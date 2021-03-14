Alyona Alyona розповіла про найближчих друзів у шоу-бізнесі

Популярна українська реперка Alyona Alyona дала нове інтерв'ю. У ньому зірка поділилась, чи вірить у дружбу між чоловіком та жінкою, та розповіла, що у шоу-бізнесі найбільше товаришує з Монатіком та Джамалою.

Відома українська виконавиця Alyona Alyona у розмові з Катею Осадчою розповіла, як ставиться до дружби чоловіка та жінки. Також вона поділилась, з якими музикантами товаришує найбільше.

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З ким дружить Alyona Alyona

Реперка розповіла, що найбільше дружить із Монатіком, Аліною Паш та Джамалою. До Джамали Alyona Alyona навіть заходила в гості.

Ну насамперед ми дуже тісно спілкуємось з Дімою Монатіком, з Аліною Паш, з MamaRika, Джамалою. В кулуарах дуже тепло спілкуємось з усіма, напевне. Кожен підійде, щось та й скаже,

– поділилась Alyona Alyona.

Також виконавиця зізналась, що вірить у дружбу між чоловіком і жінкою, а вона сама є доказом того, що ця дружба існує. Зокрема, з близьким товаришом вона подорожувала Єгиптом, незважаючи на те, що в нього є дівчина.

"У мене був дуже насичений період – і зима, і літо, і карантин, тому ми не так часто бачились. А тут у нього випала відпустка і в мене, я запропонувала поїхати, от і поїхали. Він і путівку знайшов і допоміг все організувати. У нього є дівчина, вона нормально поставилася, тому що вона знає, що ми вже 13 років товаришуємо. Це нормально. Я можу приїхати до них ночувати, чи він до мене", – розповіла зірка.

Alyona Alyona додала, що з чоловіками дружити їй подобається навіть більше, ніж з жінками: "Дівчата полюбляють більше якісь плітки в підлітковому віці. Далі в дорослому житті ділити чоловіків. З чоловіками простіше".

Інтерв'ю з Alyona Alyona: дивіться відео онлайн

Подорож Alyona Alyona до Єгипту