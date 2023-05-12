Alyona Alyona не оцінила виступ репера OTOY на Євробаченні-2023: що їй не сподобалося

Репер OTOY виступив у другому півфіналі Євробачення-2023. Артист зачитав рядки з вірша Тараса Шевченка "Садок вишневий коло хати", проте це не дуже оцінила Alyona Alyona.

Реперка відреагувала на цей музичний перформанс у соцмережах, передає 24 Канал. Вона розкритикувала появу OTOY на сцені Євробачення-2023.

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Alyona Alyona не оцінила виступ OTOY

Alyona Alyona залишила кілька розгорнутих коментарів на цю тему у коменарях від дописом "Слух". "Це OTOY, хто ще пару місяців тому проклинав мене за "охрана отмєна" в репі", – написала вона.



Коментар Alyona Alyona на виступ OTOY / Скриншот

Реперка каже, що побачила абсурдну річ – що людина зробила те саме, за що під час своєї творчості засуджувала Alyona Alyona. "Не стрималася. Вибачте", – додала вона.

За її словами, що її піку кар'єри реп слухали лише обрані. "І OTOY через "Стержень" хоч хтось та й побачив. А тепер він робить трушний реп", – додала артистка, натякнувши що OTOY отримав популярність завдяки колаборації українських реперів "Стержень", яку вона організовувала у 2020 році.



Коментар Alyona Alyona на виступ OTOY / Скриншот

Що на це відповів репер

OTOY висловився з приводу зауважень колеги. Він поділився своїм поглядом стосовно ситуації, що склалася:

Всплила берегиня українських шароварів, бо хтось заліз на поле, яке ваша тусовка по відчуттям ніби запатентувала. Знаєш, я багато висловлювався про Псюка і його вчинки, проте в більшості випадків ігнорував питання про тебе. Бо розумів, що не маю претензій до тебе як людини, а як до виконавця – ну просто ні холодно, ні тепло,

– написав він.

За його словами, він нічого не наговорював на "охрана отмєна". "Фанати Калуша раніше казали, що я його критикую, бо заздрю популярності, а вони гордо мовчать. Тепер пи*дюкати почала ти. Радий, що міняємося місцями", – додав OTOY.



Коментар OTOY на зауваження Alyona Alyona / Скриншот

Репер відповів і на те, що зачитав рядки Шевченка на Євробаченні-2023.

Якби ти зрозуміла, хто писав текст аранжування, прописував номер і придумав взяти вірш Шевченка, ржала б сама з себе, бо гасиш людей, з якими сама працюєш,

– сказав OTOY.

Нагадаємо, Alyona Alyona – українська реп-співачка та авторка пісень. 2019 року випустила дебютний альбом "Пушка, але стала популярною після випуску перший відеокліпу "Рибки" у жовтні 2018 році.

Водночас OTOY (Вячеслав Дрофа) – це український хіп-хоп та реп-виконавець, музикант та автор пісень. Перший трек, у якому артист з'явився під своїм псевдонімом для широкої публіки, - колаборація з alyona alyona, Kalush та іншими в уже згаданому вище сайфері "Стержень". Далі слідувала колаборація з Аліною Паш та іншими.