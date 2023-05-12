Реперка отреагировала на этот музыкальный перформанс в соцсетях, передает 24 Канал. Она раскритиковала появление OTOY на сцене Евровидение-2023.

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Alyona Alyona не оценила выступление OTOY

Alyona Alyona оставила несколько развернутых комментариев на эту тему в коменарах с сообщением "Слух". "Это OTOY, кто еще пару месяцев назад проклинал меня за "охрана отменена" в рэпе", – написала она.



Комментарий Alyona Alyona на выступление OTOY / Скриншот

Реперка говорит, что увидела абсурдную вещь – что человек сделал то же самое, что во время своего творчества осуждала Alyona Alyona. "Не сдержалась. Извините", – добавила она.

По ее словам, ее пик карьеры рэп слушали только избранные. "И OTOY через "Стержень" хоть кто-то и увидел. А теперь он делает трусливый рэп", - добавила артистка, намекнув, что OTOY получил популярность благодаря коллаборации украинских рэперов "Стержень", которую она организовывала в 2020 году.



Комментарий Alyona Alyona на выступление OTOY / Скриншот

Что на это ответил рэпер

OTOY высказался по поводу замечаний коллеги. Он поделился своим взглядом относительно сложившейся ситуации:

Всплыла хранительница украинских шароваров, потому что кто-то залез на поле, которое ваша тусовка по ощущениям вроде бы запатентовала. Знаешь, я много высказывался о Псюке и его поступках, однако в большинстве случаев игнорировал вопрос о тебе. Потому что понимал, что не имею претензий к тебе как к человеку, а как к исполнителю – ну просто ни холодно, ни тепло,

– написал он.

По его словам, он ничего не наговаривал на "охрану отмену". "Фанаты Калуша раньше говорили, что я его критикую, потому что завидую популярности, а они гордо молчат. Теперь пи*юкать начала ты. Рад, что меняемся местами", - добавил OTOY.



Комментарий OTOY на замечание Alyona Alyona / Скриншот

Рэпер ответил и на то, что зачитал строчки Шевченко на Евровидении-2023.

Если бы ты поняла, кто писал текст аранжировки, прописывал номер и придумал взять стихотворение Шевченко, ржала бы сама из себя, потому что гасишь людей, с которыми сама работаешь,

– сказал OTOY.

Напомним, Alyona Alyona – украинская рэп-певица и автор песен. В 2019 году выпустила дебютный альбом "Пушка, но стала популярной после выпуска первого видеоклипа "Рыбки" в октябре 2018 года.

В то же время OTOY (Вячеслав Дрофа) – это украинский хип-хоп и рэп-исполнитель, музыкант и автор песен. Первый трек, в котором артист появился под своим псевдонимом для широкой публики, – коллаборация из alyona alyona, Kalush и другими в упомянутом выше сайфере "Стержень". Далее следовала коллаборация с Алиной Паш и другими.