Alyona Alyona прокоментувала можливу участь в шоу "Холостячка"

Джерело:"Неймовірна правда про зірок"
Українська реперка Alyona Alyona дала відверте інтерв'ю, у якому зізналася, що не хотіла б бути героїнею "Холостячки". Вона додала, що зараз її серце зайняте.
Зірці репу Alyona Alyona пророкують стати новою "Холостячкою" країни. Мовиться про участь артистки у 2 сезоні популярного реаліті-шоу.
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Знаменитість зазначила, що, на її думку, українські глядачі можуть не сприйняти її в образі героїні такого телевізійного проєкту.
Не думаю, що аудиторія України готова до того, що людина з моїми формами буде когось зваблювати на екрані,
– зауважила Alyona Alyona.
Також вона наголосила, що зараз перебуває у стосунках і можливу участь у такому проєкті вважає нечесною у відношенні до свого партнера. Навіть заради медійності реперка не готова піти на таке.
Alyona Alyona про участь в "Холостячці": дивіться відео онлайн