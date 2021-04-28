Alyona Alyona повторила фото Гордона зі спортзалу: курйозна реакція мережі

28 квітня 2021 , 20:49
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Реперка Alyona Alyona все ще копіює фото українських і світових зірок. Однак надихається вона не лише відомими жінками, а й публічними чоловіками. Артистка повторила фото інтерв'юера Дмитра Гордона, одягнувшися у спортивне вбрання.

Зухвала Alyona Alyona скопіювала образ журналіста зі спортзалу. Як і Гордон, вона обрала вбрання у патріотичних кольорах – широку майку насиченого синього кольору та жовті боксерські шорти. Look реперка довершила чорними кросівками, високими білими шкарпетками і рукавичками. 

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Найкумеднішою деталлю одягу Alyona Alyona стала шапка нюдового кольору. Нею зірка прикрила довге темне волосся, адже інтерв'юера, якого вона пародіювала, лисий. У підписі до колажу реперка натякнула на те, що Дмитро Гордон зумисне викривлює інформацію. 

"Коли всі грають в одну гру, але хтось один вигадує свої правила, я чую галас. Мене особисто бісить, коли хтось махлює, викручується як блазень, маніпулює, викривлює факти і грає нечесно", – різко підписала фото Alyona Alyona. 

Alyona Alyona і Дмитро Гордон / Фото з інстаграму реперки

Реакція мережі 

Новий курйозний допис реперки розвеселив мережу. Чимало користувачів інстаграму пригадали, як Дмитро Гордон погрожував "вирвати кадик" депутату Ігорю Степурі, й процитували його скандальну фразу в коментарях. Інші ж були враженні перевтіленням Alyona Alyona та її гострим гумором. 

  • "Після цього лишився тільки кандидат наук Кива";
  • "Це раунд";
  • "Шапка дуже в тему";
  • "Це шедеврально". 

Кого копіювала Alyona Alyona:

Автор: Марина Джура