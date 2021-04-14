Реперка Alyona Alyona й далі повторює яскраві фото українських і світових зірок. Вона скопіювала образ звабливої колеги Насті Каменських. Артистка позувала зі шваброю в руках і поділилася думками про фемінізм, проте мережа знову незадоволена.

Реперка підібрала фото Каменських, на якому та позує на просторій кухні у грайливому образі – рожевій футболці оверсайз, ботильйонах на шпильках з анімалістичним принтом і двома хвостиками. У руках зірки пилосос, тоді як Alyona Alyona взяла до рук швабру, а замість взуття на підборах обрала домашні капці та високі шкарпетки.

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Схоже, знаменитість не просто скопіювала аутфіт Насті Каменських, а й алегорично відтворила образ українських господарок. Адже в підписі до кумедного фото вона поділилася думками про фемінізм і домашні обов'язки, які звалили на плечі жінок.

"Коли жінок ховають вдома, я чую галас. У наших реаліях є закоренілий стереотип – жінка домогосподарка… Домашні справи, побут часто знецінюють і вважають за "обов'язки" саме жінки. Це не справедливо! Чому досі в сучасному світі жінка не має права бути собою (без клейма "феміністка"), а має слідувати продиктованим нормам суспільства", – емоційно висловилася Alyona Alyona.

Alyona Alyona і Настя Каменських / Фото Instagram / @alyona.alyona.official

Реакція мережі

Якщо одні прихильниці поділяють думку Alyona Alyona та радо розповідають, як ділять домашні обов'язки з чоловіками, то інші обурюються. Більшість користувачок вважає, що фемінізм "клеймо" лише для тих, хто не розуміється на його принципах.

"Феміністка – це не клеймо, не потрібно відхрещуватись від цього слова, якщо ви згодні з принципами фемінізму";

"Я – феміністка. Для мене це честь, а не "клеймо". Фемінізм і сексизм не мають нічого спільного";

"Я – феміністка, не боюся цього слова. За фемінізмом сьогодення і майбутнє жінок. Це не клеймо, а вибір";

"В Альони новий/а SMM-ник/ниця? краще не торкатися подібних тем, якщо не розбираєшся в них";

"Фемінізм – клеймо? Сподіваюсь, це одруківка";

"Це клеймо тільки в очах тих, хто зовсім не знає ідеї фемінізму".

Додамо, Alyona Alyona не вперше гнівить фанів провокативними дописами. Раніше користувачі розізлилися на реперку за фото, на якому вона прикрила голе тіло українським прапором.

Тоді зірка відреагувала на критику скандального кадру та заявила, що "не хотіла нічиї почуття образити". Повз не пройшла навіть продюсерка Олена Мозгова, яка розкритикувала Alyona Alyona та заявила, що вона порушує Кримінальний кодекс України.