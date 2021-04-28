Дерзкая Alyona Alyona скопировала образ журналиста из спортзала. Как и Гордон, она выбрала наряд в патриотических цветах – широкую майку насыщенного синего цвета и желтые боксерские шорты. Look рэпер довершила черными кроссовками, высокими белыми носками и перчатками.

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Самой забавной деталью одежды Alyona Alyona стала шапка нюдового цвета. Ею звезда прикрыла длинные темные волосы, ведь интервьюер, которого она пародировала, лысый. В подписи к коллажу рэперша намекнула на то, что Дмитрий Гордон умышленно искажает информацию.

"Когда все играют в одну игру, но кто-то один придумывает свои правила, я слышу шумиху. Меня лично бесит, когда кто-то мухлюет, выкручивается как шут, манипулирует, искажает факты и играет нечестно", – резко подписала фото Alyona Alyona.

Alyona Alyona и Дмитрий Гордон / Фото из инстаграма рэперши

Реакция сети

Новое курьезное сообщение рэперши развеселило сеть. Многие пользователи инстаграма вспомнили, как Дмитрий Гордон угрожал "вырвать кадык" депутату Игорю Степуре, и процитировали его скандальную фразу в комментариях. Другие же были поражены перевоплощением Alyona Alyona и ее острым юмором.

"После этого остался только кандидат наук Кива";

"Это раунд";

"Шапка очень в тему";

"Это шедеврально".

Кого копировала Alyona Alyona: